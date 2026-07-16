Fecho dos cais na obra da estação de metro da Praça de Espanha atrasado 21 dias

Na quarta-feira, a empresa de transporte público anunciou que o cais no sentido Santa Apolónia estaria encerrado entre 20 de julho e 10 de agosto, tendo retificado hoje o prazo, que passa a ser de 10 a 30 de agosto.

Durante esse encerramento, que será aplicado na madrugada de 09 para 10 de agosto, os comboios com destino a Santa Apolónia não efetuarão paragem na estação Praça de Espanha, acrescenta a entidade.

A Metropolitano de Lisboa previra inicialmente reabrir o cais no sentido Santa Apolónia e encerrar o cais no sentido Reboleira entre 10 e 31 de agosto, mas essa operação vai decorrer entre 31 de agosto e 20 de setembro, intervalo em que os comboios com destino à Reboleira serão impossibilitados de parar na estação Praça de Espanha.

Já o átrio norte, encerrado desde 29 de junho, tinha reabertura prevista para 27 de julho, data em que se esperava a entrada em funcionamento dos novos elevadores, mas essa reabertura foi adiada por três semanas, para 17 de agosto.

O encerramento do átrio sul ocorrerá em 14 de setembro, data anteriormente divulgada, prevendo-se que se estenda até ao final de outubro.

Esse encerramento vai implicar a transferência temporária do posto de venda para o átrio norte, que está dotado do novo elevador, esclarece ainda a empresa.

No âmbito do "encerramento faseado dos cais", a empresa ML recomendou aos clientes que verifiquem antecipadamente qual o cais que se encontra encerrado e, "sempre que possível, deverão recorrer às estações Jardim Zoológico ou São Sebastião", ou, em alternativa, poderão apanhar o comboio no cais em funcionamento até à estação seguinte, onde poderão efetuar o transbordo para um comboio no sentido pretendido.

"A obra decorrerá em regime de 24 horas por dia, estando, durante o horário de funcionamento da estação, as áreas de intervenção devidamente delimitadas e sinalizadas, garantindo a segurança de trabalhadores e clientes", adiantou.

Em comunicado, a empresa sublinhou que as obras se inserem "na estratégia de valorização das estações enquanto base essencial para a qualidade global do serviço de transporte público, com melhorias contínuas para responder às expectativas dos clientes" e, assim, "reforçar o papel do Metro como eixo central da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa".