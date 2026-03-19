Figueira da Foz com prejuízos de 6 ME em equipamentos municipais e empresariais

Segundo Pedro Santana Lopes, que falava aos jornalistas no final da reunião da Câmara de hoje, os maiores prejuízos situam-se em equipamentos municipais.

A vereadora Cláudia Rocha precisou que os equipamentos municipais sofreram estragos na ordem dos quatro milhões de euros (ME), enquanto o setor empresarial e industrial contabilizou danos de cerca de dois milhões de euros, em 60 empresas.

"O levantamento [dos prejuízos] já está todo efetuado no concelho e submetido à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro", adiantou.

De acordo com Cláudia Rocha, os maiores prejuízos registaram-se nos edifícios, equipamentos e infraestruturas, seguindo-se a rede viária, os taludes e muros de suporte.

A autarca adiantou ainda que o município já validou 340 candidaturas de particulares para apoio à reconstrução de habitações, que totalizam cerca de 1,3 ME.

No entanto, segundo Cláudia Rocha, ainda só foram ressarcidos cerca de 10 mil euros, "o que é uma percentagem muito reduzida face ao que foi submetido".