Figueira de Castelo Rodrigo reabilita edifício das Piscinas Municipais cobertas

Segundo o presidente da autarquia, Carlos Condesso, o investimento irá permitir corrigir as anomalias que foram detetadas pelos serviços técnicos da autarquia e permitir a sua reabertura ao público.

A empreitada, com o valor de 149.500 euros, acrescidos de IVA, tem uma duração prevista de 120 dias.

O autarca disse hoje à agência Lusa que o edifício está fechado "há mais de três anos" e que é "um equipamento importante para a população em geral".

"A obra já está iniciada. Agora, esperemos que se cumpram os prazos para que toda a população possa usufruir deste equipamento tão importante, nomeadamente nestes territórios de baixa densidade, como é o de Figueira de Castelo Rodrigo, em que a população idosa o utiliza muito, devido à hidroginástica, que lhe permite ter uma melhor qualidade de vida", declarou Carlos Condesso.

A empreitada em curso vai permitir "abrir, de uma vez por todas, esta importante infraestrutura municipal, em plenas condições de funcionamento e segurança para todos os utilizadores", adiantou a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com a fonte, as intervenções no edifício, que está fechado há mais de três anos, "contemplam a substituição do revestimento das fachadas exteriores, que apresentavam um estado de degradação elevado, tendo levado, inclusive, a situações de deslocamento das alvenarias, provocando infiltrações e humidade por condensação no interior do edifício".

Está também prevista "a intervenção no revestimento das coberturas planas, onde foram identificadas deformidades provocadas pelos problemas no sistema de drenagem de águas pluviais e pela fissuração e perfuração das telas de impermeabilização, eliminando, assim, os problemas de infiltrações existentes".

O concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, está situado junto da fronteira com Espanha.

O município faz fronteira com a província espanhola de Salamanca e com os concelhos de Pinhel, Almeida e Vila Nova de Foz Côa (Guarda), e Freixo de Espada à Cinta (Bragança).