EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Finanças locais. Ministro da Economia diz que assunto está em estudo

Finanças locais. Ministro da Economia diz que assunto está em estudo

As câmaras municipais arrecadaram, em 2025, uma receita histórica de 2.100 milhões de euros com o imposto sobre a compra e venda de casas.

RTP /
VER MAIS
É uma informação avançada pelo Jornal de Notícias. O IMT, imposto que vai direto para as autarquias, rendeu mais 25 por cento do que em 2024, ou seja, mais 432 milhões de euros - um aumento de encaixe que fica a dever-se ao preço das casas.

Nos últimos dez anos, o preço dos imóveis em Portugal aumentou 169 por cento.

Mas o aumento de receita não é igual em todo o país, o que acentua as desigualdades territoriais.

Associação Nacional de Municípios quer que a Lei das Finanças Locais seja revista para que o financiamento das autarquias seja mais estável e equilibrado. O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, afirma que tal está em estudo.
PUB
PUB