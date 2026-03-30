Finanças locais. Ministro da Economia diz que assunto está em estudo

É uma informação avançada pelo Jornal de Notícias. O IMT, imposto que vai direto para as autarquias, rendeu mais 25 por cento do que em 2024, ou seja, mais 432 milhões de euros - um aumento de encaixe que fica a dever-se ao preço das casas.



Nos últimos dez anos, o preço dos imóveis em Portugal aumentou 169 por cento.



Mas o aumento de receita não é igual em todo o país, o que acentua as desigualdades territoriais.



Associação Nacional de Municípios quer que a Lei das Finanças Locais seja revista para que o financiamento das autarquias seja mais estável e equilibrado. O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, afirma que tal está em estudo.