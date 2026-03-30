Economia
Finanças locais. Ministro da Economia diz que assunto está em estudo
As câmaras municipais arrecadaram, em 2025, uma receita histórica de 2.100 milhões de euros com o imposto sobre a compra e venda de casas.
Nos últimos dez anos, o preço dos imóveis em Portugal aumentou 169 por cento.
Mas o aumento de receita não é igual em todo o país, o que acentua as desigualdades territoriais.
Associação Nacional de Municípios quer que a Lei das Finanças Locais seja revista para que o financiamento das autarquias seja mais estável e equilibrado. O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, afirma que tal está em estudo.