Fisco alerta para `e-mails` e SMS falsos enviados para roubo de dados pessoais

Numa nota publicada hoje no Portal das Finanças, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alerta que as mensagens são "enviadas por pessoas que se fazem passar pela instituição" e que as "comunicações fraudulentas incluem `links` maliciosos e têm como objetivo obter dados pessoais ou bancários, num esquema conhecido como `phishing`".

O fisco sublinha que só envia e-mails de "endereços terminados em @at.gov.pt" e que, nessas mensagens, nunca inclui "`links` para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais".

Da mesma forma, vinca, não "solicita pagamentos através de `links` enviados por `e-mail` ou SMS".

A AT sublinha ainda que só envia comunicações informativas aos contribuintes que ativaram o envio de `e-mails e SMS` e que "têm os seus contactos (`e-mail` e telemóvel) confirmados no Portal das Finanças".

As comunicações enviadas centralmente pela Autoridade Tributária "estão disponíveis no Portal das Finanças, onde os contribuintes podem aceder com segurança a todas as mensagens", enquadra a AT, explicando que, para as consultar, "basta iniciar sessão, autenticar-se e, no menu lateral, selecionar a opção `Comunicações`".

Noutros avisos anteriores, a AT incluiu réplicas de algumas mensagens deste tipo, nas quais os atacantes alegam que os contribuintes têm pagamentos de impostos por realizar e que o devem fazer até um determinado dia para evitarem uma suposta penhora do fisco.

Relativamente ao acesso ao site, a AT sugere no aviso de hoje que os cidadãos confirmem "sempre que o endereço começa por https://, garantindo uma ligação segura".

Depois de se autenticarem, os contribuintes "podem consultar os seus dados pessoais e fiscais, incluindo declarações, documentos de pagamento e processos", refere.

No folheto informativo sobre segurança da informação, disponível no Portal das Finanças, a AT recomenda aos contribuintes que suspeitem de `links` e ficheiros enviados por mensagens eletrónicas ou SMS, sugere que não respondam às mensagens que suscitam dúvidas, que não cliquem em `links`, que não descarreguem ou abram ficheiros, que não forneçam "as suas credenciais para acesso ao Portal das Finanças" e que apaguem as mensagens "de origem desconhecida ou de conteúdo duvidoso".