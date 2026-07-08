FMI prevê crescimento global de 3% em 2026 e 3,4% em 2027

A estimativa para 2026 é uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais (p.p.) face à previsão de abril, enquanto a projeção para 2027 foi revista em alta em 0,2 p.p.

Esta projeção representa uma redução em relação à média de 3,5% observada no período 2024--2025, e praticamente inalterada em termos acumulados na comparação com as previsões do relatório World Economic Outlook (WEO) de abril de 2026.

Essa desaceleração moderada "reflete os efeitos da guerra no Médio Oriente, que são parcialmente compensados pelo ímpeto acelerado, impulsionado pela procura, no ciclo global de tecnologia, graças aos avanços na inteligência artificial (IA) e à sua adoção", lê-se no relatório.

O impacto entre os países é variado, dependendo da exposição à guerra e da sua posição na cadeia de valor da tecnologia, sendo que "exportadores de energia situados fora da zona de conflito beneficiam de termos de troca favoráveis, enquanto economias integradas na expansão impulsionada pela tecnologia registam maior dinamismo, mesmo sendo importadoras de energia".

Por outro lado, a atividade económica enfraquece para os importadores de energia com participação limitada na cadeia de valor da tecnologia.

Quanto à inflação global, a previsão é de uma aceleração de 4,1% em 2025 para 4,7% em 2026, antes de recuar para 3,9% em 2027, o que se traduz numa ligeira revisão em alta em relação às estimativas de abril.

Segundo o FMI, a atividade económica global e as perspetivas para o futuro estão a ser moldadas por "duas grandes forças que atuam em direções opostas, com efeitos assimétricos entre os países".

Por um lado, há o choque negativo de oferta provocado pela guerra no Médio Oriente, enquanto por outro verifica-se um "choque tecnológico positivo em curso, que se manifesta na aceleração do ciclo tecnológico global, impulsionado, em grande medida, pelos avanços e pela implementação de ferramentas de IA".