FMI revê em baixa crescimento da economia portuguesa para 1,7% em 2026

Fica também abaixo da previsão do Governo, que no relatório anual de progresso enviado a Bruxelas no final de abril tinha previsto um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2% este ano.



A equipa do FMI salienta que os efeitos negativos da guerra no Médio Oriente deverão compensar o impacto de maiores fundos da União Europeia.



Além disso, "tempestades severas prejudicaram o crescimento no início do ano, mas espera-se que as reconstruções e reparos impulsionem a atividade posteriormente, de modo que o impacto anual das tempestades deve ser amplamente neutro", considera.





Para 2027, o FMI prevê agora um crescimento de 1,6% em Portugal, e de 1,8% para 2028.



"A desaceleração adicional esperada em 2027 reflete principalmente o fim do investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", explica.



Saldo orçamental nulo

Esta projeção representa uma revisão em baixa face à estimativa do World Economic Outlook de abril, que já tinha também sido revista em 0,2 pontos percentuais relativamente a outubro do ano passado.

Em relação ao saldo orçamental, o Fundo Monetário Internacional prevê que será nulo este ano, o que compara com a previsão de um défice de 0,1% do PIB em abril.

"A posição orçamental deverá estar amplamente equilibrada em 2026", projeta o FMI, no relatório sobre a missão do Artigo IV, salientando que o "impacto dos gastos relacionados com tempestades é estimado preliminarmente em cerca de 0,3% do PIB".

Além dos apoios para as tempestades, o Governo também aplicou o desconto no ISP devido à subida dos preços na energia e há outras medidas previstas no Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), que incluem, por exemplo, novos cortes no IRS.



O FMI salienta que o Orçamento do Estado para 2026 ajudará a lidar com os choques recentes, mas alerta que a postura expansionista "pode agravar as pressões inflacionistas".

c/ Lusa