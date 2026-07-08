FMI revê em baixa crescimento da zona euro para 0,9% este ano

A previsão para 2026 é 0,2 pontos percentuais (p.p.) inferior à do relatório de abril, refletindo um efeito de `carry-over` [de arrastamento] negativo expressivo vindo do primeiro trimestre, lê-se no World Economic Outlook divulgado hoje.

Este efeito foi "impulsionado em grande parte pela Irlanda, mas também indicativo de um ritmo de atividade fraco em outras regiões, bem como o impacto negativo dos preços mais elevados da energia (apesar de algumas medidas de amortecimento orçamental) e a baixa confiança do consumidor", indica o FMI.

Este relatório tem previsões apenas para as principais economias europeias, projetando que a Alemanha irá registar um crescimento de 0,7% este ano, uma revisão em baixa de 0,1 p.p., e de 1% em 2027, menos 0,2 p.p. do que estimado em abril.

Já a previsão para a economia francesa foi revista em baixa em 0,3 p.p. para 0,6% este ano, enquanto para a economia espanhola e italiana as projeções para o crescimento se mantêm inalteradas em 2,1% e 0,5% este ano, respetivamente.