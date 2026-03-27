Folar é rei este fim de semana em Valpaços

Pode parecer uma simples feira, mais uma, mas a Feira do Folar de Valpaços tem uma grande importância económica e cultural para a região. O evento representa um volume de negócios de dois milhões de euros e deve atrair cerca de 150 mil visitantes, que vão ainda dinamizar a hotelaria e o comércio.





A Câmara Municipal espera a venda de cerca de 75 toneladas de folar nos três dias da Feira, que terá no recinto 105 expositores de folar, produto rei, mas também de outros produtos locais, como azeite, vinho, compotas, mel e frutos secos.



A Feira, que terá também momentos musicais, decorre entre hoje e domingo, num fim de semana que antecipa a Páscoa, recheado de sabores e tradições, mas o folar pode ser adquirido durante todo o ano, através da plataforma online lançada pelo município