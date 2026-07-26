Forno de Jales. Alta cozinha chegou a aldeia de Trás-os-Montes com 850 habitantes

Quem se perder em Vreia de Jales, em Vila Pouca de Aguiar, pode ir dar ao antigo forno da aldeia. Lá dentro, Rita e João ocupam-se da comida.



Trabalharam juntos em restaurantes Michelin em Espanha e na Suíça. Mas o que queriam era um sítio pequeno e rural, só deles, apesar das muitas dúvidas.



O Forno de Jales quer ser cozinha regional transmontana, de produtores amigos que vivam na porta ao lado. Foi a experiência no País Basco que começou o projeto.



O restaurante trabalha apenas com menu de degustação três dias por semana. Os restantes dias são passados entre as plantas e os animais.