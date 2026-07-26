Economia
Forno de Jales. Alta cozinha chegou a aldeia de Trás-os-Montes com 850 habitantes
A alta gastronomia chegou a uma aldeia de Trás-os-Montes com apenas 850 habitantes. Dois antigos cozinheiros de restaurantes com estrela Michelin decidiram abrir um espaço num antigo forno comunitário.
Trabalharam juntos em restaurantes Michelin em Espanha e na Suíça. Mas o que queriam era um sítio pequeno e rural, só deles, apesar das muitas dúvidas.
O Forno de Jales quer ser cozinha regional transmontana, de produtores amigos que vivam na porta ao lado. Foi a experiência no País Basco que começou o projeto.
O restaurante trabalha apenas com menu de degustação três dias por semana. Os restantes dias são passados entre as plantas e os animais.