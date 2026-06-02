Foxconn alia-se à francesa Bull para desenvolver infraestruturas de IA na Europa

Em comunicado, a empresa de Taiwan indicou que o acordo, que prevê um investimento inicial superior a 120 milhões de euros, combinará a experiência da Bull na conceção, implementação e comercialização de sistemas de IA com a escala global e as capacidades logísticas da Foxconn.

A parceria visa facilitar o fornecimento de soluções de infraestrutura para IA, incluindo sistemas informáticos e componentes associados, recorrendo à fábrica da Bull em Angers, no oeste de França, e às instalações da Foxconn em Pardubice, na República Checa.

Segundo a empresa taiwanesa, a colaboração permitirá consolidar em França uma cadeia de abastecimento local para inteligência artificial e capacidade de computação, com o objetivo de criar um "ecossistema europeu de IA soberana", num contexto marcado pela dependência europeia de fornecedores tecnológicos norte-americanos e asiáticos.

"Esta parceria com a Foxconn acelera a nossa transformação ao posicionar a Bull como um ator europeu de referência em sistemas de IA e computação na nuvem", afirmou o diretor executivo da empresa francesa, Emmanuel Le Roux, citado no comunicado.

A Bull, que registou receitas de cerca de 720 milhões de euros em 2025, passou para controlo do Estado francês em março, no âmbito dos esforços de Paris para reforçar a soberania tecnológica do país.

A Foxconn é o maior fabricante mundial de equipamentos eletrónicos por contrato e possui fábricas e centros de investigação na China, Índia, Japão, Vietname e Estados Unidos, entre outros países.

Tal como outras empresas tecnológicas, a Foxconn beneficiou do forte interesse dos investidores pela inteligência artificial, tornando-se num dos principais fabricantes de servidores equipados com processadores da norte-americana Nvidia.