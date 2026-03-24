Foxconn investe mais 117 milhões de euros no México em plena expansão da IA

Num comunicado enviado na segunda-feira à Bolsa de Taipé, a empresa indicou que vai aumentar em 124 milhões de dólares (106 milhões de euros) a participação na subsidiária FII AMC Mexico, através de uma filial sediada em Singapura.

Em comunicado separado, a companhia referiu que investirá ainda 12,72 milhões de dólares (10,9 milhões de euros) em ações da Ingrasys Technology Mexico, parte da Ingrasys Technology, uma das subsidiárias de computação em nuvem do grupo.

A empresa não detalhou as razões destes investimentos, limitando-se a indicar que se inserem em planos de longo prazo. No entanto, fontes do setor citadas pela imprensa local apontam que o objetivo é reforçar a capacidade de produção de servidores no México para responder à procura de clientes na América do Norte.

Estas operações juntam-se a um investimento semelhante realizado em agosto do ano passado, quando a empresa injetou 168 milhões de dólares (144 milhões de euros) na filial mexicana, bem como a outro efetuado em agosto de 2024, no valor de cerca de 241,2 milhões de dólares (207 milhões de euros).

Fundado em 1974, o grupo Foxconn é o maior fabricante mundial de dispositivos eletrónicos por contrato, com fábricas e centros de investigação em países como China, Índia, Japão, Vietname e Estados Unidos.

Tal como outras empresas tecnológicas, a Foxconn tem beneficiado do otimismo em torno da inteligência artificial, tornando-se um dos principais fabricantes de servidores para a empresa norte-americana Nvidia.

Numa conferência com investidores realizada a 16 de março, o presidente da empresa, Young Liu, afirmou que, ao longo de 2026, os envios de armários técnicos para servidores de IA poderão duplicar face ao ano anterior, aumentando a quota de mercado global do grupo.

Atualmente, a Foxconn controla cerca de 40% do mercado global de servidores de inteligência artificial.