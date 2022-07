Fundo português Alpac Capital conclui compra da maioria do capital da Euronews

Em comunicado, a gestora de fundos, detida por Pedro Vargas David e Luís Santos, dá conta da conclusão do negócio que tinha sido anunciado em dezembro de 2021, sem revelar o valor do investimento.

"A ALPAC pretende reforçar a identidade europeia do projeto, nomeadamente através do aprofundamento do diálogo com os deputados do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia em Bruxelas, e dar continuidade ao processo de digitalização dos media, assim como aos seus esforços de diversificação", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

Na mesma nota, o presidente executivo da ALPAC Capital, Pedro Vargas David, destaca "a necessidade de amplificar a voz da Euronews no panorama mediático europeu e até mesmo além das fronteiras do continente".

"A Europa viveu momentos de instabilidade na última década: crises financeira, sanitária e agora militares, que não há muito tempo, seriam praticamente impensáveis. A União Europeia tem, por isso, desempenhado um papel cada vez mais central nas nossas vidas. Para a UE se tornar, tal como é nosso desejo, mais forte e eficiente tem de ser cada vez mais democrática e responsável: nada disto é possível sem uma imprensa livre e forte", acrescentou.