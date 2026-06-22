Fundo Soberano português. Estado quer entrar em "setores estratégicos"

Ainda não são conhecidos os detalhes. Mas Portugal vai ter um fundo soberano para investimento e participações em empresas estratégicas.



Um projeto que requer, antes de mais nada, dinheiro.



O maior fundo soberano foi criado pelos noruegueses com as receitas do petróleo para garantir uma almofada às gerações futuras quando este acabar. China, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Singapura, Arábia Saudita e Indonésia têm dos maiores fundos soberanos do mundo, a valer cada um acima dos 900 mil milhões de dólares. Portugal não tem esse tipo de capital.