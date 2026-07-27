Galp compra 15 parques eólicos em Espanha por 420 ME

Num comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera destaca que este investimento reforça a sua posição no mercado ibérico de energias renováveis, aumentando a capacidade renovável instalada da empresa para 2,7 GW e a geração de eletricidade anual para 5 Terawhatts/hora (TWh) e elevando o peso da energia eólica para cerca de 30% do seu `mix` de geração renovável.

Segundo detalha, os ativos foram adquiridos à Acciona Energía e a sua data média de entrada em operação comercial é 2005, estando "totalmente operacionais".