Galp compra 17 parque eólicos em Espanha estimados em 320MEuro

Em comunicado, sem que a empresa energética revele os números do negócio com os fundos Helia - plataforma conjunta da Plenium Partners e Bankinter Investment -, o conjunto de ativos a adquirir "gera, em média, cerca de 750 GWh por ano".

"Com esta aquisição, a capacidade renovável instalada da Galp atinge os 2 GW, passando a energia eólica a representar cerca de um quarto da sua produção renovável total", lê-se no texto.

O vice-presidente executivo da Galp para o setor das energias renováveis, o grego Georgios Papadimitriou declarou que "esta aquisição traduz" uma visão "de longo prazo" para "crescer de forma disciplinada, com ativos de qualidade e construir um portefólio mais diversificado e resiliente".

"A complementaridade entre solar e eólico permite-nos reduzir volatilidade, melhorar o perfil de produção e reforçar a criação de valor sustentável", concluiu.