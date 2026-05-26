Galp garante reservas de combustível suficientes em Portugal

"Temos reservas suficientes e temos uma refinaria a trabalhar que permite tranquilizar os portugueses, mesmo naqueles produtos mais badalados, o `jet fuel`, em que temos 80% garantidos pela produção nacional", afirmou João Diogo Marques da Silva.

O responsável falava aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração do hub de carregamento elétrico da Galp na área de serviço da Autoestrada 1 (A1) em Pombal, no distrito de Leiria.

Segundo o co-presidente executivo da Galp, "as coisas estão bastante asseguradas e em segurança", garantindo que as reservas "não se vão esgotar em semanas".

"Temos uma refinaria que trabalha ininterruptamente, portanto aquilo que tem que assegurar é a produção e nós até exportamos produtos que não são necessários no mercado português. Estamos muito bem assegurados, tanto do ponto de vista da gasolina, do gasóleo, como do `jet fuel`, que são os produtos principais. Os portugueses podem estar tranquilos", concluiu.