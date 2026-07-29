Garantia do Estado pesou 41% na produção de crédito habitação do BCP até junho

"O peso da garantia, no caso do BCP, no primeiro semestre, foi de 41% na produção de crédito de habitação própria permanente", anunciou o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, em conferência de imprensa em Oeiras, Lisboa, após a apresentação dos resultados do grupo.

Segundo os dados hoje avançados pela instituição financeira, 68% da garantia já foi esgotada, o que Miguel Maya classificou como um "forte empenho em apoiar os jovens".

Contudo, o presidente executivo do BCP reiterou que a garantia pública não é uma solução para o problema da habitação em Portugal, mas apenas um recurso para quem não tem os 10% de entrada, ou seja, "quem não tem pais ou capacidade de poupança".

Ainda assim, assinalou que esta é uma importante ajuda para quem se encontra nessa circunstância.