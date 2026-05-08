Gasóleo poderá baixar nove cêntimos na próxima semana e a gasolina dois cêntimos

Gasóleo poderá baixar nove cêntimos na próxima semana e a gasolina dois cêntimos

O gasóleo pode descer nove cêntimos por litro na próxima semana. A gasolina simples deverá descer dois cêntimos.

RTP /
Bing Guan - Reuters

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Esta é, para já, a previsão da associação de revendedores de combustível face à queda no preço do petróleo, que está agora abaixo dos 100 dólares por barril.

O petróleo começou a cair depois de terem surgido sinais dos Estados Unidos de que poderia estar próximo um entendimento com o Irão.

No entanto os confrontos armados mais recentes no Estreito de Ormuz podem provocar uma nova subida ainda hoje.
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