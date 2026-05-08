Gasóleo poderá baixar nove cêntimos na próxima semana e a gasolina dois cêntimos

Esta é, para já, a previsão da associação de revendedores de combustível face à queda no preço do petróleo, que está agora abaixo dos 100 dólares por barril.



O petróleo começou a cair depois de terem surgido sinais dos Estados Unidos de que poderia estar próximo um entendimento com o Irão.



No entanto os confrontos armados mais recentes no Estreito de Ormuz podem provocar uma nova subida ainda hoje.

