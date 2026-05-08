Economia
Gasóleo poderá baixar seis cêntimos na próxima semana
O gasóleo pode descer cinco a seis cêntimos por litro na próxima semana. A gasolina simples deverá manter o preço.
Esta é, para já, a previsão da associação de revendedores de combustível face à queda no preço do petróleo, que está agora abaixo dos 100 dólares por barril.
O petróleo começou a cair depois de terem surgido sinais dos Estados Unidos de que poderia estar próximo um entendimento com o Irão.
No entanto os confrontos armados mais recentes no Estreito de Ormuz podem provocar uma nova subida ainda hoje.
O petróleo começou a cair depois de terem surgido sinais dos Estados Unidos de que poderia estar próximo um entendimento com o Irão.
No entanto os confrontos armados mais recentes no Estreito de Ormuz podem provocar uma nova subida ainda hoje.
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