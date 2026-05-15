Gasolina sobe quatro cêntimos e gasóleo um cêntimo na próxima semana

As previsões do aumento dos preços são da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das subidas com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 2,016 euros por litro a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 1,970 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Os preços do petróleo continuam pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.