Gestão da `cloud` soberana dividida entre Infraestruturas e Reforma do Estado diz Pinto Luz

"Quem vai gerir do ponto de vista quotidiano aquilo que é a utilização dessa infraestrutura é a modernização, a digitalização, e portanto, fica muito claro esta posição dentro do Governo, alguém que tem o `hardware`, a infraestrutura, e a outra tutela que tem o `software`", disse o ministro.

O governante falava durante o último dia do congresso da APDC (Digital Business Congress), que decorreu no Fórum Tecnológico de Lisboa (LISPOLIS), sob o mote "A Europa na Era Digital - O Equilíbrio entre Soberania, Segurança e Inovação".

Pinto Luz assumiu também que a IP Telecom será a empresa que irá gerir a infraestrutura da `cloud` soberana, e que vai "oferecer serviços essencialmente ao Estado, mas também a PME (pequenas e média empresas)".

O governante afirmou também ter a conclusão da `cloud` soberana concluída em 2030 e começar a ter uma "poupança de mais de 30 milhões de euros".

"Temos os investimentos garantidos do lado da IP Telecom, mas também do lado tudo o que são investimentos de migração das atuais `clouds` que os vários organismos do Estado utilizam, tudo para a `cloud` soberana a partir de 2030", reiterou o ministro.

Pinto Luz, todavia, relembra que o interesse do investimento na `cloud` soberana não é puramente financeiro, abrangendo também as aéreas de segurança e soberania.

"Não procuramos na `cloud` soberana somente ganhos financeiros, procuramos naturalmente também segurança, soberania, sob os dados que são críticos do ponto de vista da gestão de um Estado de Direito e de uma nação independente", asseverou.

O ministro que tutela as infraestruturas referiu também que "Portugal não está para vender ao desbarato", classificando como um destino importante e com enorme procura para a instalação de `data centers` (centros de dados).

"Portugal é um destino importante, tem uma enorme procura, mais de 40 pedidos de instalação de `data centers` hoje, de grande dimensão, de pequena dimensão, de capacidade mais fina", afirmou.

"Mas nós estamos à procura daqueles que queiram, em conjunto com o país, fazer esse compromisso com as universidades, deixando a economia também fervilhar", acrescentou.