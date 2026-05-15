Economia
Gestores das 15 maiores empresas receberam 53 vezes mais do que os trabalhadores
São números que mostram a diferença salarial entre quem gere uma empresa e os trabalhadores.
Ganharam 53 vezes mais do que os trabalhadores.
Pedro Soares dos Santos, líder do grupo Jerónimo Martins, foi o mais bem pago. Recebeu 5 milhões euros brutos num só ano, o equivalente a 416 mil euros por mês.
Uma realidade bem diferente da maioria dos trabalhadores portugueses. Soube-se hoje que recebem em média 1.611 euros.