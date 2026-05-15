Gestores das 15 maiores empresas receberam 53 vezes mais do que os trabalhadores

Os presidentes-executivos das 15 maiores empresas portuguesas ganharam mais de 23 milhões de euros no ano passado.



Ganharam 53 vezes mais do que os trabalhadores.



Pedro Soares dos Santos, líder do grupo Jerónimo Martins, foi o mais bem pago. Recebeu 5 milhões euros brutos num só ano, o equivalente a 416 mil euros por mês.



Uma realidade bem diferente da maioria dos trabalhadores portugueses. Soube-se hoje que recebem em média 1.611 euros.