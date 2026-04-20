Governador do Banco de Portugal questiona crise na restauração. "Será que é assim?"

“Nos últimos meses têm-se falado muito de uma eventual crise no sector da restauração, com os representantes do sector a pedirem ajudas públicas e descidas de impostos. Será assim? O que é que nos dizem os números?”, começa por perguntar Álvaro Santos Pereira.





“Nos últimos anos, o sector da restauração cresceu bastante, graças à expansão do turismo e aumento do consumo. Desde 2019, a restauração cresceu 69% em termos nominais e 25% em termos reais”, advoga.





Afirma que em 2025 o volume de negócios aumentou 2,9% em relação a 2024.





“Será que são as margens nos indiciam a propagada crise?”, questiona