Governo acredita que economia vai crescer 2% no próximo ano

O Governo acredita que a economia portuguesa vai crescer dois por cento no próximo ano, uma décima acima da previsão anterior. Para este ano mantém a estimativa de crescimento de 1,9 por cento.

Quanto às contas públicas, o défice deve baixar para apenas 0,1 por cento este ano e ficar a zero em 2020. É uma revisão em baixa, porque em Abril o governo apontava para um excedente de 0,3 por cento no próximo ano.



Foi este o cenário macroeconómico que o Governo enviou para Bruxelas e que vai servir de base à elaboração do Orçamento do Estado.