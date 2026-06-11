Governo aprova acordo de cooperação com Moçambique na área do Turismo

No comunicado emitido no final da reunião semanal do Conselho de Ministros, o Governo afirma que o acordo visa "uma cooperação estruturada, duradoura e sustentável entre os dois Estados no setor do turismo".

Está prevista "a partilha de experiências, boas práticas e conhecimentos técnicos" e "a implementação de programas conjuntos de promoção turística, parcerias estratégicas e iniciativas de capacitação e formação profissional".

Na declaração final da cimeira que juntou o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e o Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, em 09 de dezembro de 2025, no Porto, afirmava-se que o objetivo era "incrementar os fluxos turísticos entre os dois países", sendo uma das medidas previstas o apoio à criação do Hotel-Escola de Turismo em Moçambique, envolvendo o setor privado.