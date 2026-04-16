Governo aprova apoio de 76,6 ME para danos em zonas ribeirinhas e costeiras

Segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, a verba a disponibilizar pelo Fundo Ambiental destina-se "para reconstruir e proteger territórios ribeirinhos e costeiros".

"É um diploma importante que se aplica não apenas aos municípios que estão abrangidos pela declaração do estado de calamidade, mas mais alguns nos quais o trabalho de análise" e "da Agência Portuguesa do Ambiente [APA] identificou danos relevantes e de intervenção urgente na orla costeira", explicou o governante.

Dezoito pessoas morreram em Portugal, seis das quais no concelho de Leiria, na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.