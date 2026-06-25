Governo aprova eliminação da revisão prévia do projeto de execução nos contratos públicos
O Governo aprovou hoje um conjunto de alterações ao Código dos Contratos Públicos, que incorporam os contributos da discussão pública, onde se inclui a eliminação da revisão prévia do projeto de execução.
A primeira versão do Código dos Contratos Públicos já tinha sido aprovada, mas após uma audição pública foram recebidos mais de 100 contributos e introduzidas novas alterações, agora aprovadas em Conselho de Ministros.
"As principais alterações [...] são, desde logo, a eliminação da revisão previa do projeto de execução, um mecanismo que introduzia alguma burocracia no processo de decisão, que é eliminado", afirmou o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, em conferência de impressa, após o Conselho de Ministros.