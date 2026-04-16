Economia
Governo aprova na generalidade reforma do código dos contratos públicos
Gonçalo Matias, ministro da Reforma do Estado, considerou no final do Conselho de Ministros desta semana que estamos perante "uma reforma de fundo, de maior importância"
(em atualização)
O Governo aprovou, na generalidade, a reforma do código dos contratos públicos, que classificou como uma "reforma de fundo" de maior importância.
"O Governo aprovou, na generalidade, a reforma dos contratos públicos. Trata-se de uma reforma de fundo, de maior importância", afirmou o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, no final do Conselho de Ministros.
Entre as principais alterações está a subida dos limiares para adoção de ajuste direto e consulta prévia nos contratos públicos.