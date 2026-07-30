Governo aprova venda do banco Caixa Geral - Brasil à MD Capital

A alienação dá continuidade ao processo de reestruturação e capitalização da CGD, "reforçando o foco estratégico da instituição no mercado nacional, designadamente no crédito à habitação e no financiamento às PME", avança o comunicado final da reunião.

A venda do Banco Caixa Geral - Brasil, uma sociedade de direito brasileiro, fez parte do plano do grupo bancário português do ciclo de 2017 a 2020, quando decidiu desinvestir num conjunto de atividades internacionais, mas na altura a alienação não se concretizou.

O processo foi relançado pelo Governo de Luís Montenegro em setembro de 2025, com o objetivo de a CGD vender até 100% -- a totalidade ou parte do capital social -- do Banco Caixa Geral - Brasil.

Em 25 de março deste ano, o executivo selecionou quatro candidatos a passarem à fase seguinte da venda, convidando as empresas Garantia Capital S.A., MD Capital Ltda., Nu Financeira S. A. e Sputnik LLC. a apresentarem propostas indicativas.