Governo aprova versão final do PTRR na próxima terça-feira

Precisamente no dia em que faz três meses desde que a tempestade Kristin atingiu grande parte do território continental e um ano do apagão, o Conselho de Ministro aprovará a versão final do PTRR. Informação adianta por Luís Montenegro após receber a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado.

"Vamos aprovar em formato final na próxima semana, no próximo dia 28 e vamos fazer também nesse dia a respetiva apresentação", afirmou Luís Montenegro, na residência oficial em São Bento.

O chefe do executivo não deu mais detalhes sobre o envelope financeiro global que está associado ao programa criado na sequência das tempestades de janeiro e fevereiro.

"É um dia para perspetivar a recuperação mais imediata sobre as consequências do comboio de tempestades que assolaram o nosso país no início deste ano, podermos criar maior resiliência face a fenómenos climáticos extremos como aqueles que nos têm atingido e outros que possam vir a ocorrer e possamos aproveitar esse incremento de investimento, seja para recuperar, seja para criar mais resistência e resiliência às nossas infraestruturas", disse.



Sobre o montante global que vai ser destinado a este programa, o primeiro-ministro indicou que esse trabalho já está "muito adiantado", mas ainda serão feitos "acertos finais".



O programa PTRR foi anunciado pelo primeiro-ministro em fevereiro na sequência das consequências das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que causaram 18 mortes em Portugal e provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.



Recorde-se que a 21 de fevereiro, o Conselho de Ministros aprovou as linhas gerais do programa, que assentará em três pilares: o primeiro, de recuperação, centrado na resposta às populações e empresas afetadas; o segundo, de resiliência, virado para infraestruturas e capacidade de planeamento, prevenção e adaptação.



Nessa ocasião, Luís Montenegro anunciou que o Governo só aprovaria a versão final do PTRR no início de abril e revelou que o envelope financeiro só seria definido após o período de auscultação nacional. E no início deste mês, o primeiro-ministro revelou que foram recebidas mais de 700 participações no período de consulta pública.



O programa tem objetivos de curto prazo até final do ano, outros de médio até final da legislatura (2029) e outros que têm um horizonte de execução que vai para lá do mandato do atual Governo, até 2034, coincidindo com o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia".



A criação de uma Rede Crítica de Reserva de Energia para Emergência ou a avaliação de um Fundo de Catástrofes e Sismos são algumas das medidas previstas, tal como equipar todas as freguesias com um gerador, um telefone SIRESP e ligações satélite com dados "Starlink".



No documento, o Governo recusa abrir novos canais para a entrada de imigrantes, defendendo que a procura de mão-de-obra deve dar prioridade ao mercado nacional e só depois a outros países, com recurso exclusivo aos recursos da rede consular e ao protocolo já existente de Migração Laboral Regulado, também conhecido como 'Via Verde' para a imigração.

c/Lusa