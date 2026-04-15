Governo avança apoio de 15 ME para diminuir fatura energética das instalações agrícolas

"Temos um concurso, para breve, de 15 milhões de euros para a diminuição da fatura energética em instalações agrícolas", afirmou o ministro, em resposta aos deputados na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas.

Apesar de não ter confirmado a data de lançamento do concurso, o titular da pasta da Agricultura estimou, posteriormente, que deverá acontecer em maio.