Economia
Governo avança apoio de 15 ME para diminuir fatura energética das instalações agrícolas
O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, anunciou hoje, em Lisboa, o lançamento, "a curto prazo" de um apoio de 15 milhões de euros para diminuir a fatura das instalações agrícolas.
"Temos um concurso, para breve, de 15 milhões de euros para a diminuição da fatura energética em instalações agrícolas", afirmou o ministro, em resposta aos deputados na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas.
Apesar de não ter confirmado a data de lançamento do concurso, o titular da pasta da Agricultura estimou, posteriormente, que deverá acontecer em maio.