Governo convida Air France-KLM e Lufthansa a apresentarem propostas vinculativas para compra da TAP

O Governo escusa-se a falar de valores ou de fazer um "ranking" qualitativo sobre as propostas dos dois consórcios. Os dois ministros reforçaram que as propostas financeiras da Air France-KLM e da Lufthansa são equivalentes.





O executivo espera ter em julho fechada esta fase da apresentação das propostas vinculativas para depois haver uma análise em agosto da Parpública para ser entregue ao Governo para este decidir sobre a venda no final de agosto, início de setembro, referiu o ministro das Infraestruturas Miguel Pinto Luz.





O Governo considera que as duas propostas em causa seguem as ideias do executivo na oferta de transporte aéreo, no plano de frota, na questão dos centros de manutenção e engenharia, e produção de cmbustiveis sutentáveis.

O Governo quer alienar até 49,9% do capital da companhia, dos quais 44,9% a um investidor de referência e até 5% reservados a trabalhadores, num processo em que serão tidos em conta o preço, o plano industrial, a conectividade e a capacidade financeira do comprador.





Nesta terceira etapa, os proponentes vão ter acesso a informação detalhada da TAP.

Até 30 de abril, a Parpública terá de enviar os convites às duas entidades selecionadas. Depois, na proposta vinculativa, os dois consórcios terão de fazer uma proposta financeira, com preço em euros oferecido para a aquisição das ações, outras propostas de valorização financeira e informação sobre a obtenção dos meios financeiros para a compra. Nessa proposta ficarão ainda dados sobre propostas técnicas e outra informação adicional.





As duas empresas terão 90 dias para entregarem as propostas vinculativas.





A IAG, dona da Iberia e da British Airways, não avançou com uma proposta.

