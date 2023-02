Governo dá 200 euros a quem gasta mais de 35% do ordenado com renda da casa

O plano do Governo prevê também apoios para as famílias que sejam fortemente afetadas com a subida dos encargos com a habitação. É criado um subsídio máximo de 200 euros por mês para as famílias que gastem mais de 35 por cento do ordenado com a renda da casa.