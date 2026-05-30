Governo dá `luz verde` a venda de participações sociais não estratégicas da Parpública

A deliberação, que "prevê a alienação de participações sociais não estratégicas detidas" pela Parpública, foi aprovada na sexta-feira e tem como intuito permitir "uma gestão mais eficiente da carteira pública e a reconfiguração da presença do Estado no setor empresarial", adianta o comunicado do Conselho de Ministros.

Não obstante, o executivo refere que a decisão "determina ainda que a alienação deve assegurar condições de mercado, maximização do encaixe financeiro e salvaguarda do interesse público".