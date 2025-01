No Parlamento, o secretário de Estado do Tesouro e Finanças defendeu que os dados conhecidos que resultaram na insolvência da empresa mostram que foi uma boa decisão.



Confirma que o processo não era "de todo" igual ao da Efacec.



João Silva Lopes diz que o governo só soube da "situação crítica" da Inapa no dia em que foram suspensas as ações e insistiu que a decisão de chumbar o financiamento da empresa se baseou em pareceres técnicos.