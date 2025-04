Governo está a preparar plano "robusto" de apoio às empresas -- presidente ATP

Segundo Mário Jorge Machado, que hoje esteve reunido com o ministro da Economia, Pedro Reis, no âmbito de vários encontros com associações empresariais, o Governo está "a avaliar a situação com muita atenção" e a "desenhar um plano muito robusto de uma série de medidas para apoiar os setores da indústria, incluindo o têxtil e vestuário".

"O ministro transmitiu muita confiança de que brevemente vai apresentar um conjunto de medidas bastante abrangentes, desde a parte da formação, internacionalização, ajudas à exportação", indicou, apontando que as empresas estão "a atravessar um momento muito complexo a nível daquilo que são os bens transacionáveis, nomeadamente aquilo que são bens industriais".

O presidente da ATP admitiu que o setor tem "muita exposição ao mercado americano, de uma forma direta e indireta, porque Portugal para os Estados Unidos exporta perto de 500 milhões de euros", mas vende também "para a Europa muitos produtos" para "marcas europeias, italianas, francesas e escandinavas", que depois vão para os Estados Unidos.

Questionado sobre medidas concretas, o dirigente associativo indicou que o governante "disse que [as] iria anunciar brevemente", mas que ainda estava a ouvir outras associações.

Segundo Mário Jorge Machado, não foram ainda divulgados os montantes envolvidos, acrescentando que poderá haver "algum aspeto que pode envolver ajudas de Estado, e, portanto, a Comissão Europeia também terá de ser envolvida".

O Ministério da Economia vai reunir-se com associações empresariais de diversos setores entre hoje e quarta-feira para avaliar "o impacto e as medidas de mitigação" das tarifas que o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira, de 20% a produtos importados da União Europeia e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.

As novas tarifas de Trump são, segundo o Presidente norte-americano, uma tentativa de fazer crescer a indústria dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que punem os países por aquilo que disse serem anos de práticas comerciais desleais.