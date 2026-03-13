Governo garante mecanismos europeus para proteger consumidores se gás subir 70%

"Se chegarmos a um aumento do gás que corresponda a cerca de 70%, nem precisamos de nova legislação europeia, os Estados-membros podem atuar, e podem atuar no sentido de ajudar os consumidores e as empresas", disse Maria da Graça Carvalho à margem de uma visita à Praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.

Segundo a ministra, existem "vários instrumentos preparados para atuar".

"Trabalhei muito nesta legislação europeia, porque estava no Parlamento Europeu quando foi a crise da Ucrânia, e um dos meus trabalhos foi exatamente preparar o regulamento do gás, o regulamento da eletricidade, o desenho do mercado elétrico europeu para crises, definir os critérios de uma crise energética", acrescentou a governante.