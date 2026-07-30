Governo institui Dia Nacional da Vinha e do Vinho a celebrar em 31 de julho

"É instituído o Dia Nacional da Vinha e do Vinho, a celebrar anualmente no dia 31 de julho", lê-se num despacho hoje publicado em Diário da República.

No diploma, assinado pelo ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, o executivo defendeu que o vinho é um dos pilares simbólicos da mesa portuguesa e da dieta mediterrânica, com uma dimensão social, económica, cultural, religiosa, ambiental e paisagística, que tem desempenhado um papel de "ritualização que atravessa a história das comunidades".

A efeméride quer reconhecer a importância do setor e valorizar o património vitivinícola, a diversificação das suas castas e regiões.

O Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) fica incumbido de dinamizar e coordenar as iniciativas de celebração associadas a este dia.

O Governo lembrou ainda que este setor constitui um dos motores da economia nacional e um instrumento de coesão territorial.

"A vitalidade da fileira sustenta comunidades rurais em dezenas de municípios e viabilizou o notável crescimento do turismo vitivinícola", assinalou.

A efeméride vai celebrar-se simbolicamente em 31 de julho, no dia em que, em 1986, foi aprovado em Conselho de Ministros o diploma que criou o IVV, cujo 40.º aniversário se assinala este ano.

Para celebrar esta data, o IVV vai também lançar o novo portal da vinha e do vinho e o anuário 2025 de vinhos e aguardentes de Portugal.

Em 2025, a área de vinha em Portugal fixou-se em 169.663 hectares e a produção nacional de vinho foi de 595,6 milhões de litros.