Governo lança Programa de Capacitação Turística para os Municípios

Vai permitir criar uma rede de técnicos especializados em turismo para promover o desenvolvimento do setor das zonas com menos tradição em termos de atividade turística.



As atividades, que vão decorrer ao longo de três meses, serão financiadas em 50% pelo Turismo de Portugal.



As candidaturas estarão abertas a todos os municípios a partir de 7 de maio.