Governo mantém IRS jovem. Declarações aumentaram cinco vezes em comparação com 2024

Em entrevista ao programa, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, garantiu que osCláudia Reis Duarte assegurou que o, mas, para o próximo ano, o que está previsto é o mesmo que aconteceu este ano.No próximo ano aO IRC baixou, mas a matéria colectável aumentou, "", defende a secretária de Estado.Ao programa Conversa Capital a governante adiantou que o mecanismo extraordinário de redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) vai manter-se enquanto for necessário: "".Cláudia Reis Duarte diz que a Reforma da Justiça Tributária e Regime Geral das Taxas da Administração Pública dá entrada no Parlamento até ao final do ano eSobre um eventual procedimento de inspeção tributária dirigido ao ministro da Administração Interna ou à sua mulher a secretária de Estado garante que "".

Nos próximos três anos vão entrar 1250 trabalhadores na Autoridade Tributária, o que corresponde a metade dos funcionários que vão sair por efeito das reformas. Um número que será compensado com a introdução da Inteligência Artificial.





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.

