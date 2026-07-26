Economia
Governo mantém IRS jovem. Declarações aumentaram cinco vezes em comparação com 2024
Em três anos, o número de declarações do IRS Jovem quintuplicou, ascendeu a 960 mil.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Cláudia Reis Duarte assegurou que o compromisso de baixar o IRS até ao final da legislatura até dois mil milhões de euros mantém-se, mas, para o próximo ano, o que está previsto é o mesmo que aconteceu este ano.
No próximo ano a derrama mantém-se também inalterável.
O IRC baixou, mas a matéria colectável aumentou, "sinal de crescimento económico manifesto", defende a secretária de Estado.
Ao programa Conversa Capital a governante adiantou que o mecanismo extraordinário de redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) vai manter-se enquanto for necessário: "não está em cima da mesa retirá-lo".
Cláudia Reis Duarte diz que a Reforma da Justiça Tributária e Regime Geral das Taxas da Administração Pública dá entrada no Parlamento até ao final do ano e vai incluir as contribuições financeiras.
Sobre um eventual procedimento de inspeção tributária dirigido ao ministro da Administração Interna ou à sua mulher a secretária de Estado garante que "não sei e é bom que não saiba".
Nos próximos três anos vão entrar 1250 trabalhadores na Autoridade Tributária, o que corresponde a metade dos funcionários que vão sair por efeito das reformas. Um número que será compensado com a introdução da Inteligência Artificial.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.