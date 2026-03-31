Governo pagou 319.000 euros ao setor das pescas

"Recebemos 1.268 candidaturas, sendo que 511 foram aprovadas e 58 já foram pagas", indicou, o secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro, em resposta aos deputados na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas.

Segundo os dados avançados pelo governante, o total de pagamentos ascende agora a 319.000 euros, sendo que o primeiro pagamento aconteceu em 27 de março, 10 dias após o lançamento do concurso.

Apesar de admitir que gostava de já ter pago todas as candidaturas, Salvador Malheiro lembrou que durante o período da covid-19 o prazo médio de pagamento dos apoios foi de 246 dias.

"Não devemos estar a comparar o que é mau, mas é importante termos este referencial", assinalou.

O Governo disponibilizou um apoio extraordinário para o setor da pesca de 3,5 milhões de euros perante o impacto do mau tempo, em particular para mitigar o impacto da paragem dos barcos.

A ajuda é disponibilizada através do programa Mar 2030 a armadores de embarcações de pesca, que tiveram uma paragem de, pelo menos, 30 dias, contados, de forma seguida ou interpolada, desde 15 de novembro de 2025 a 20 de fevereiro do corrente ano.

As embarcações devem registar perdas de valor igual ou superior a 30% do volume de vendas em lotas nacionais, por comparação dos meses homólogos do ano anterior.