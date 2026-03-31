Governo pagou 319.000 euros ao setor das pescas
O Governo anunciou hoje ter pago 319.000 euros ao setor das pescas, na sequência dos prejuízos causados pelo mau tempo, que abrangem 58 candidaturas de um total de 511 aprovadas.
"Recebemos 1.268 candidaturas, sendo que 511 foram aprovadas e 58 já foram pagas", indicou, o secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro, em resposta aos deputados na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas.
Segundo os dados avançados pelo governante, o total de pagamentos ascende agora a 319.000 euros, sendo que o primeiro pagamento aconteceu em 27 de março, 10 dias após o lançamento do concurso.
Apesar de admitir que gostava de já ter pago todas as candidaturas, Salvador Malheiro lembrou que durante o período da covid-19 o prazo médio de pagamento dos apoios foi de 246 dias.
"Não devemos estar a comparar o que é mau, mas é importante termos este referencial", assinalou.
O Governo disponibilizou um apoio extraordinário para o setor da pesca de 3,5 milhões de euros perante o impacto do mau tempo, em particular para mitigar o impacto da paragem dos barcos.
A ajuda é disponibilizada através do programa Mar 2030 a armadores de embarcações de pesca, que tiveram uma paragem de, pelo menos, 30 dias, contados, de forma seguida ou interpolada, desde 15 de novembro de 2025 a 20 de fevereiro do corrente ano.
As embarcações devem registar perdas de valor igual ou superior a 30% do volume de vendas em lotas nacionais, por comparação dos meses homólogos do ano anterior.