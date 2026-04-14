Governo pede a Bruxelas apoio do Fundo de Solidariedade devido às tempestades

O Governo submeteu a Bruxelas um pedido de apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia para prejuízos superiores a 5.300 milhões de euros devido às tempestades que assolaram Portugal Continental entre 22 de janeiro e 15 de fevereiro.

"O Governo submeteu ontem [segunda-feira], junto da Comissão Europeia, o pedido de apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para prejuízos totais superiores a 5.300 milhões de euros causados pelo comboio de tempestades", anunciou, em , anunciou, em comunicado , o Ministério da Economia e da Coesão Territorial.





No pedido, formulado ao abrigo da categoria de "grande desastre", o executivo assinalou que Portugal foi assolado por sete tempestades, com ventos que ultrapassaram os 130 quilómetros por hora, a que se somou um recorde de precipitação, bem como cheias, derrocadas e agitação marítima.





Estes fenómenos destruíram habitações, estruturas de abastecimento de água, energia e de comunicações e causaram graves impactos nos portos, hospitais, escolas, património e na atividade económica. A candidatura destina-se a ajudar a reconstrução das infraestruturas públicas afetadas e as intervenções de emergência.





"Portugal foi um espelho do impacto das alterações climáticas. É necessário preparar os territórios e as infraestruturas para a ocorrência destes eventos. A par da reconstrução, estamos a trabalhar para tornar Portugal mais resiliente", afirmou, citado na mesma nota, o ministro da Economia, Castro Almeida.





O FSUE destina-se a apoiar os Estados-membros face à ocorrência de catástrofes naturais graves ou emergências de saúde pública e funciona como um mecanismo de solidariedade interinstitucional, para recuperação de infraestruturas e apoio às populações.