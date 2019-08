Governo proíbe transporte aos domingos e feriados, exceto em caso de greve

O documento revela ainda que o transporte de combustíveis ou outras matérias perigosas vai estar proibido às segundas-feiras entre as 7 e as 10 horas da manhã nas vias de acesso às cidades de Lisboa e Porto.



Esta revisão publicada em Diário da República vem na sequência das exigências apresentadas pelos diferentes representantes sindicais de motoristas.



A entrada em vigor desta alteração vai coincidir com a véspera do novo ano.