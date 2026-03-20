Governo promove na Califórnia Portugal como destino de investimento tecnológico

A viagem de cinco dias acontece na mesma semana em que o Governo aprovou o Plano Nacional de Centros de Dados, cujo propósito é posicionar Portugal como um `hub` europeu de centros de dados e assegurar tanto a soberania digital como a atração de investimento estrangeiro.

Em declarações à Lusa, o secretário de Estado disse que Portugal tem o talento e as condições para atrair investimentos em IA, centros de investigação e centros de dados, tanto por parte de fundos de capital de risco como de grandes empresas de software e gigantes de infraestruturas.

"Nós temos grandes startups, scale-ups e unicórnios e temos de chamar a atenção para a qualidade do nosso ecossistema, para a qualidade dos nossos talentos e para a capacidade que o nosso ecossistema tem para criar valor e para gerar riqueza", afirmou Bernardo Correia.

"Estamos aqui também para garantir que Portugal está bem posicionado para aquilo que é, neste momento, a maior oportunidade de atração de investimento do século, que é a construção de centros de dados", salientou.

"Estamos a falar de quantias absolutamente astronómicas e Portugal está bem posicionado para capturar esse investimento", sublinhou.

A agenda da visita, enquadrada na execução da Estratégia Digital Nacional, conclui-se hoje com um evento na Universidade de Stanford dedicado à sustentabilidade na transição digital, depois de uma passagem pela incubadora Plug and Play, contactos com fundos de capital de risco e encontros com empresas de infraestrutura digital.

"Estivemos também a olhar para como é que podemos potenciar Portugal como um destino de investimento para a infraestrutura de Inteligência Artificial e falar com investidores nessa área", indicou o governante.

O secretário de Estado notou que há, em Silicon Valley, um interesse renovado em hardware e IA física e disse que a robótica avançada e a sensorização quântica são a "crista da onda" da evolução tecnológica que deve ser levada para Portugal.

"Temos de saber estar, em Portugal e na Europa, na vanguarda da tecnologia e não só andar a correr atrás das tecnologias que os outros já estão a liderar", defendeu.

A missão procurou perceber quais são as melhores práticas mundiais na incubação e na aceleração de startups de Inteligência Artificial e de `deep tech`, "para garantir que Portugal está aqui bem representado e bem posicionado para o investimento internacional".

Parte dessa estratégia passa pela incubadora Plug and Play, que tem uma parceria com a Startup Portugal para apoiar a internacionalização e escala de startups portuguesas nos Estados Unidos.

Mas o Governo quer encontrar outras formas de colaboração, explicou Bernardo Correia, para "ligar melhor" as startups de Portugal e da Califórnia.

"O ecossistema de startups da área de São Francisco é o melhor do mundo, o mais avançado do planeta, e há aqui muita troca de informação de como é que podemos fazer melhor com o nosso próprio ecossistema em Portugal", realçou, garantindo que a visita permitiu abrir portas e deverá resultar em parcerias concretas no futuro.

A visita do secretário de Estado foi apoiada pelo Consulado-Geral de Portugal e o gabinete da AICEP em São Francisco, que têm trabalhado para posicionar Portugal como um centro de desenvolvimento tecnológico com boas oportunidades de negócio no panorama internacional.