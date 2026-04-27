Governo propõe alterações nos procedimentos concursais de professores

Das cinco modalidades de concursos que existem atualmente – o Concurso Interno, o Concurso Externo, a Mobilidade Interna, as Reservas de Recrutamento e as Contratações de Escolas - passam a apenas três, abrangendo todos os anteriores.

Recorde-se que cerca de oito mil professores dão aulas a mais de 50 quilómetros de casa, muitos sem direito a apoio de deslocação, chegando a gastar "250 euros mensais em combustível".Durante uma reunião negocial sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente (ECD), "a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, disse que 94 por cento dos professores já estão colocados a menos de 50 quilómetros", relatou o secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros.Num universo de mais de 120 mil docentes, "há oito mil professores a fazer deslocações superiores a 100 quilómetros por dia" e muitos ficam portanto de fora do apoio extraordinário à deslocação, que abrange apenas quem fica colocado a pelo menos 70 km de casa.A proposta da tutela é que os professores que ficam sem componente letiva se possam candidatar, mas a FNE quer "um concurso entre os dois previstos pelo ministério que permita aos professores dos quadros poderem concorrer à mobilidade".A tutela irá enviar hoje a sua proposta, tendo os sindicatos até quinta-feira para apresentar contributos. A 4 de maio, realiza-se uma reunião técnica e a 11 de maio uma reunião negocial.Na reunião negocial de hoje sobre "Habilitação para a docência, recrutamento e admissão", Governo e sindicatos focaram-se apenas em "dois artigos que serão a base do novo modelo de concursos", acrescentou Júlia Azevedo, presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE).Segundo Júlia Azevedo, o ministério irá enviar hoje o articulado relativo a esses dois artigos que garantem que o concurso de professores "será centralizado, anual e por graduação profissional".Neste momento, "sem um articulado bem definido é difícil ter uma opinião", concluiu a presidente do SIPE, explicando tratar-se de um tema "muito complexo e técnico".Para já, saúda a ideia da tutela de criar um modelo que permitirá "colocar rapidamente os professores segundo as suas preferências e necessidades de forma a minimizar os casos de alunos sem aulas".