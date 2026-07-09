Governo quer alterar enquadramento das rendas

O Governo vai também acabar com o limite de 2% de aumento anual de renda. O valor das rendas passa a ser definido pelas partes.



Deixa de haver o número máximo de rendas de caução.



À expeção dos idosos com mais de 65 anos e baixos rendimentos, os inquilinos com rendas antigas, anteriores a 1990, vão passar para o novo regime de arrendamento.



O Governo diz que o objetivo é aumentar a oferta de casas no mercado e retirar a responsabilidade social dos senhorios.