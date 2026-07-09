Governo quer alterar enquadramento das rendas

Governo quer alterar enquadramento das rendas

Vai ser dada liberdade total aos senhorios para cobrarem as rendas que entenderem e vai ser também mais fácil fazer despejos: se o inquilino não pagar a renda durante dois meses pode receber uma ordem de despejo.

RTP /
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O Governo vai também acabar com o limite de 2% de aumento anual de renda. O valor das rendas passa a ser definido pelas partes.

Deixa de haver o número máximo de rendas de caução.

À expeção dos idosos com mais de 65 anos e baixos rendimentos, os inquilinos com rendas antigas, anteriores a 1990, vão passar para o novo regime de arrendamento.

O Governo diz que o objetivo é aumentar a oferta de casas no mercado e retirar a responsabilidade social dos senhorios.
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