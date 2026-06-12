Governo quer criar programa para aproximar jovens lusodescendentes de Portugal

Em declarações à Lusa durante uma visita oficial à maior comunidade portuguesa do Canadá, na quinta-feira, Emídio Sousa explicou que a iniciativa pretende funcionar como uma espécie de Erasmus para jovens de ascendência portuguesa espalhados pelo mundo.

"Vamos desafiar os nossos jovens a irem a Portugal, no fim dos seus estudos ou quando começam a sua atividade profissional, para terem uma experiência numa universidade ou numa empresa", afirmou.

Segundo Emídio Sousa, o programa está em fase de preparação legislativa e deverá incluir apoio financeiro aos participantes, embora os critérios de acesso ainda estejam a ser definidos.

"Mais do que estarmos obcecados com o regresso, é importante que, estejamos onde estivermos, nos mantenhamos conectados, ligados, com este orgulho de ser português", sublinhou.

O secretário de Estado destacou que Portugal é hoje "um país desenvolvido, com uma boa imagem internacional" e considerou que o domínio da língua portuguesa pode representar uma vantagem competitiva para os jovens lusodescendentes num mercado global cada vez mais interligado.

Durante a visita, Emídio Sousa participou na cerimónia de entrega dos prémios do Portuguese Heritage Essay Contest, promovido pela Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos (FPCBP), que distinguiu oito estudantes lusodescendentes pelos seus trabalhos sobre identidade, herança cultural e ligação a Portugal.

O governante elogiou os jovens participantes pela preservação da língua e da cultura portuguesas e incentivou-os a utilizarem os prémios monetários recebidos para aprofundarem a sua ligação ao país, através de experiências de estudo, formação ou contacto direto com Portugal.

Na mesma ocasião, destacou o percurso das gerações que emigraram para o Canadá e agradeceu o contributo da comunidade portuguesa para a imagem do país no estrangeiro.

"Eu é que queria bater palmas para vocês", afirmou perante os presentes, considerando que os emigrantes portugueses construíram uma reputação de trabalho, seriedade e integração nas sociedades de acolhimento, sem perderem as suas raízes culturais.

A agenda da visita incluiu ainda a entrega das Medalhas de Mérito das Comunidades Portuguesas, Grau Ouro, a Joel Filipe, Cristina Martins, Lena Barreto e Aida Jordão, personalidades distinguidas pelos seus percursos de serviço à comunidade portuguesa no Canadá.

Joel Filipe foi reconhecido pelo trabalho desenvolvido ao longo de mais de cinco décadas no movimento sindical e na defesa dos trabalhadores emigrantes, bem como pelo envolvimento comunitário através do Peniche Community Club de Toronto.

Cristina Martins, antiga deputada provincial do Ontário, foi distinguida pelo percurso político e pela defesa da educação, da participação cívica e do ensino da língua portuguesa.

Lena Barreto recebeu a condecoração pelo trabalho desenvolvido em diversas organizações sociais e comunitárias, incluindo o Abrigo Centre, a Luso Canadian Charitable Society (LCCS) e o Magellan Community Charities.

Já Aida Jordão foi homenageada pelo contributo para a valorização da cultura portuguesa no Canadá, através do teatro, da investigação académica e da preservação da memória da emigração portuguesa.

Emídio Sousa vai entregar hoje mais duas Medalhas de Mérito das Comunidades Portuguesas aos empresários luso-canadianos Aníbal Claudino e Paulo Távora, visitando a LCCS, com o almoço programado no Centro cultural Português de Mississauga, junto da comunidade local, para assistir na televisão ao jogo do grupo B do Mundial entre o Canadá e a Bósnia e Herzegovina.

De acordo com os dados do recenseamento de 2021, residem atualmente no Canadá cerca de 480 mil pessoas de origem portuguesa, concentradas sobretudo nas províncias do Ontário, Quebeque e Colúmbia Britânica.