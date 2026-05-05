Governo quer reduzir para metade dependência energética em oito anos

A redução da dependência energética inclui a criação de áreas de celeração de energias de renováveis, com licenciamentos mais céleres e flexíveis, incentivos ao autoconsumo, mecanismos para apoiar a ligação de gases renováveis (como biometano e hidrogéneo) à rede, reforço da capacidade de armazenamento e aposta na capacidade produtiva de gás e combustíveis renováveis.

"Temos muito trabalho a fazer nos transportes, na indústria e até no edificado", afirmou Graça Carvalho durante uma audição regimental na comissão de Ambiente e Energia.

A governante destacou que grande parte do financiamento previsto no programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR) para esta área é proveniente do setor privado.

O plano PTRR, que vai ter um envelope financeiro global de 22,6 mil milhões de euros e um horizonte temporal de nove anos, conta com 4.000 milhões de euros para o reforço e modernização das redes elétrica e de gás.

O plano contempla ainda a construção de quatro novas barragens e 400 charcas e pequenas albufeiras.