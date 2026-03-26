Governo timorense avalia caminhos para integração económica no Sudeste Asiático

O encontro, que decorre até sexta-feira, pretende debater como Timor-Leste pode "tornar mais favorável para os investimentos e atividades comerciais a implementação dos acordos económicos" da ASEAN, afirmou a vice-ministra para os Assuntos da ASEAN, Milena Rangel.

"Estamos a analisar a situação atual, como podemos integrar-nos melhor na região e o que precisamos de fazer. Olhamos para os compromissos que já assumimos antes da adesão e para a forma como implementamos os acordos económicos de que já fazemos parte", afirmou Milena Rangel.

Segundo a ministra, o encontro visa a implementação daqueles acordos para "acelerar a integração económica para trazer benefícios para o país, para a população e também para o setor privado".

No diálogo político de alto nível, organizado em parceria com o Banco Asiático de Desenvolvimento e a ASEAN, participam responsáveis governamentais, representantes dos estados-membros da organização, parceiros de desenvolvimento e setor privado.

O vice-presidente do Banco Asiático de Desenvolvimento para a região, Scott Morris, destacou que "Timor-Leste se juntou à ASEAN num momento decisivo".

"Em toda a região, enfrentamos uma crescente incerteza geopolítica, uma maior fragmentação económica, riscos climáticos em aceleração e rápidas transformações tecnológicas", afirmou.

Segundo Scott Morris, aquelas dinâmicas vão testar a resiliência da ASEAN, mas também abrem portas para "novas oportunidades para reforçar a cooperação regional, diversificar cadeias de abastecimento e acelerar a transição verde e digital".

"Ao trabalhar de perto com os seus vizinhos da ASEAN, Timor-Leste pode transformar estes desafios comuns em oportunidades", disse, salientando que a integração vai ajudar o país a progredir em paralelo com a região.

A adesão de Timor-Leste à ASEAN, com um mercado de cerca de 680 milhões de pessoas, é uma oportunidade para acelerar a transformação económica do país, onde o setor privado é pequeno e concentrado em setores de baixa produtividade.